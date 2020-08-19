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هل هيئة المعلومات المدنية عطلة غدًا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية؟

بواسطة محمود عطا الله
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هل سيتم تعطيل عمل هيئة المعلومات المدنية غدًا الخميس؟ هو سؤال الكثيرين الآن في دولة الكويت من الراغبين في مراجعة الهيئة في هذا اليوم، وممن حجزوا موعد المعلومات المدنية يوم الخميس 20 أغسطس بالفعل،
حجز موعد هيئة المعلومات المدنية استلام البطاقة
هذا ويذكر أن ديوان الخدمة المدنية قد أعلن في وقت سابق، إن إجازة رأس السنة الهجرية هو يوم الخميس 20 أغسطس مهما كانت نتيجة رؤية الهلال لشهر المحرم 1442، يذكر أن المعلومات المدنية تعمل بنظام حجز المواعيد، لإنهاء طوابير الانتظار على الكثير من خدماتها ومنها استلام البطاقات المدنية الجاهزة.

هل المعلومات المدنية عطلة غدًا الخميس؟

نعم هيئة المعلومات المدنية إجازة رسمية غدًا الخميس، حيث أعلنت الهيئة في تعميم لها، عن تعطيل العمل في كل فروعها يوم الخميس 20 أغسطس 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442، بخصوص من حجز موعد يوم الخميس، فقد أكدت بعض المصادر أن مواعيد الخميس سوف يتم ترحيلها إلى يوم الأحد القادم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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