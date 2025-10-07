هنا .. استمارة قفة رمضان 2026 للحصول على اعانات خلال الشهر الكريم

تعمل السلطات المحلية في مختلف بلديات الجزائر على الاستعداد المكثف لتنظيم حملة قفة رمضان 2026 وهي إحدى أهم المبادرات التضامنية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود خلال شهر الصيام، وتأتي قفة رمضان 2026 السنوية تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

استمارة قفة رمضان 2026

استمارة قفة رمضان 2026 الوثيقة الأساسية التي يجب على كل مواطن يرغب في الاستفادة من هذه المساعدة الغذائية تعبئتها بدقة، حيث تتضمن معلومات شخصية وعائلية مهمة، مثل الاسم الكامل، رقم التعريف الوطني، الحالة العائلية، عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري إن وجد.

تسحب هذه الاستمارة من مقر البلدية أو يمكنكم تحميلهابكل سهولة، عند توفر الخدمة الرقمية، وبعد ملء البيانات المطلوبة، تقدم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية في البلدية للمصادقة عليها رسمياً تمهيداً لدراسة الملف والتأكد من صحة المعلومات قبل إدراج المستفيد في القوائم النهائية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

من أجل ضمان الشفافية ووصول المساعدات إلى مستحقيها، تشترط البلديات إرفاق استمارة التسجيل في قفة رمضان بعدد من الوثائق الرسمية، أبرزها:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.

صك بريدي مشطوب لتحديد رقم الحساب.

شهادة عائلية تثبت عدد أفراد الأسرة.

بطاقة إقامة حديثة باسم مقدم الطلب.

كشف راتب لا يتجاوز 20 ألف دينار جزائري

نسخة من بطاقة المنحة الجزافية للتضامن (AFS) للمستفيدين منها.

صورتان شمسيتان حديثتان.

بعد تجهيز الملف كامل، يجب على المتقدم إيداعه لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية في المواعيد المحددة، مع الاحتفاظ بوصل الإيداع لمتابعة حالة الطلب لاحق.

موعد فتح التسجيل

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل في قفة رمضان 2026 خلال شهر فبراير 2026، حيث تخصص البلديات فترات زمنية محددة لاستقبال الملفات، تمكن اللجان المحلية من دراسة الطلبات بدقة والتحقق من الحالة الاجتماعية للمترشحين قبل حلول شهر رمضان المبارك. وينصح المواطنون بمتابعة الصفحات الرسمية للبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التواريخ الدقيقة وتفادي التأخر في الإيداع.

أهداف المبادرة

تهدف مبادرة قفةر رمضان 2026 الإنسانية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل، وتعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين المواطنين. وتحتوي قفة رمضان عادة على مواد غذائية أساسية مثل الزيت، السكر، الطحين، الأرز، الحليب، والمعجنات، وتقدَّر قيمتها المالية بين 7000 و10,000 دينار جزائري حسب كل بلدية وإمكانياتها.

نصائح مهمة للراغبين في التسجيل

التأكد من ملء جميع خانات الاستمارة بشكل صحيح وواضح.

إرفاق الوثائق الأصلية والمصادق عليها لضمان قبول الملف.

مراجعة مصلحة الشؤون الاجتماعية للتأكد من تسجيل الطلب في القوائم.

إن قفة رمضان 2026 ليست مجرد إعانة غذائية، بل هي رمز للتضامن الإنساني الذي يميز المجتمع الجزائري، وفرصة لإحياء القيم النبيلة التي يجسدها شهر رمضان المبارك.