“هنا” رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة من وزارة التنمية الاجتماعية

السفير القطري محمد العبادي إلى الأراضي الفلسطينية منذ أيام قليلة بعد وصول خالد الحردان نائب السفير بساعات قليلة لعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية على أن يتم بحث التفاهمات مع قيادات الاحتلال الإسرائيلي للعمل على التهدئة بين الطرفين، وكان السفير قد أعلن عن صرف منحة قطرية لـ 100 ألف أسرة فقيرة داخل القطاع بقيمة 100 دولار، ومن وقتها تزايد البحث عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

أعلن محمد العبادي السفير القطري بالقطاع عن بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة خلال ساعات قليلة مؤكدًا نفس الأنباء التي تم تداولها عن وقف صرف المنحة أو سحبها من فروع البريد، مؤكدًا على صرف المنحة في الوقت المحدد لها، ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتحديث أسماء المستفيدين من المنحة بقيمة 100 دولار تمهيدًا لإعلان الكشوفات الرسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال ساعات.

رابط فحص المنحة القطرية

أوضح السفير العمادي أن تأخر صرف المنحة القطرية بقيمة 100 دولار يرجع لأسباب فنية وليست لأي أسباب أخرى، يذكر أن بعض الوسائل الإعلامية الإسرائيلية قد كشفت عن قيمة المنحة التي يحملها السفير القطري أثناء دخوله أراضي قطاع غزة وقد وصلت قيمتها إلى 25 مليون دولار منها 10 ملايين للأسر المحتاجة و 10 ملايين لشراء الوقود و5 ملايين للمشاريع الأممية مع الولايات المتحدة، وللاستعلام عن فحص المنحطة القطرية وكشوفات الأسماء فور إعلانها، من موقع وزارة التنمية الاجتماعية او موقع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.