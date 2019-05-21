هواوي تُطمئن مستخدميها بعد تصريحات جوجل الأخيرة

تُعد شركة هواوي من أهم الشركات الموجودة في الأسواق العالمية بقوة في مجال الإلكترونيات عموما والهواتف الذكية خصوصاً، وبعد أن صرحت شركة جوجل أنها منعت شركة Huawei من استخدام تطبيقتها وخدمتها، ومن المعروف ان هواوي تعتمد على نظام أندرويد في هاتفها وأجهزة التابلت الخاصة بها وهو ما يضع هواوي في أزمة حقيقية حيث أن مستخدميها لن يتمكنوا من استخدام خدمات جوجل كالجيميل وخرائط جوجل وجوجل درايف وغيرها.

مصير هواتف هواوي الحالية بعد منع جوجل خدماتها

بالنسبة للهواتف الحالية فهي لن تتأثر حاليا بقرار جوجل حيث أكد المتحدث الرسمي بإسم جوجل ان جوجل بلاي و Google play protect سوف يستمران في العمل على الأجهزة الموجودة المشكلة التي ستواجه هواتف هواوي هي أن الشركة أصبحت مجبرة على استخدام نظام الأندرويد المفتوح AOSP وبالتالي الأجهزة الحالية سوف يكون من الصعب وصول التحديثات إليها وكذلك الأجهزة التي تنوي هواوي إنتاجها.

رد هواوي على تصريحات جوجل الأخيرة

أصدرت شركة هواوي بيان رسمي لتُطمئن مستخدميها قالت فيه أنها ملتزمة بتوفير تحديثات الأمان للهواتف هواوي وهونر وخدمات ما بعد البيع للأجهزة المباعة او حتى الموجودة في المخازن على مستوى العالم، وأنها تعمل بجد لتوفير تجربة تكنولوجية متميزة وبشكل افضل كما تعود عملائها.