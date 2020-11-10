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هيئة الإمارات للهوية – طريقة الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونياً

بواسطة نانسي نبيل
خطوات الاستعلام عن حالة طلب بطاقة الهوية الإماراتية

طريقة الاستعلام عن حالة الطلب عبر هيئة الإمارات للهوية، وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات إلكترونية كثيرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي من ضمنها خدمات  الإقامة للوافدين، في إطار سعي الحكومة الإماراتية في تطبيق القوانين من أجل سلامة وأمان البلاد، حيث يسري قانون الإقامة لإصدار  هوية لكل ممن أعمارهم الـ 18 عاما أو تجديد الهوية لكل المواطنين.

1 استعلام عن حالة طلب التأشيرة
2 خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

استعلام عن حالة طلب التأشيرة

من ضمن الاستعلامات المتاحة عبر موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، حيث تضم سريان وانتهاء التأشيرة، وفي حالة إن كان لديك تأشيرة دخول الإمارات صادرة من (أبوظبي – الشارقة – الخبر – عجمان – رأس الخيمة – أم القيوين – الفجيرة)، وذلك يمكنك معرفة صلاحية التأشيرة عبر قنوات e channel من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الذي يضم خدمات الأفراد والمؤسسات، فيما يشمل تحميل التطبيق على الهواتف الذكية للأندرويد و Appel.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

لـ الاستعلام عن حالة طلب الهوية الإماراتية اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني ورقم السر.
  • في حالة إذا لم يكن لديك حساب من قبل اضغط على كلمة إنشاء حساب للأفراد.
  • اختر من الاستعلامات عن حالة طلب الهوية.
  • عليك كتابة البيانات ومعلومات التواصل وتحديد طريقة استلام البطاقة سواء عبر البريد أو غيرها.
  • لابد من تسديد الرسوم المحددة.
  • علماً بأن سوف تصلك رسالة عبر هاتفك تفيد بموعد استلام بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة.
نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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