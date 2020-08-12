هيئة المعلومات المدنية تحميل تطبيق هويتي للحصول على البطاقة الرقمية Kuwait Mobile ID
أصدرت هيئة المعلومات المدنية تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون هذا التطبيق الذي حقق نقلة تقنية كبيرة في عالم الخدمات الإلكترونية بدولة الكويت، ونقدم لكم رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد والذي تستطيع من خلاله تفعيل بطاقتك المدنية على الهاتف الجوال بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة، هذا وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن البطاقة المدنية الرقمية على الهاتف النقال معتد بها رسميًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.
خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد وتفعيل البطاقة على الجوال الكويت
- أول الخطوات تنزيل تطبيق هويتي للأندرويد من خلال المتجر الرسمي.
- رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد هو من هنا
- بعد تنزيل برنامج هويتي تختار أيقونة التسجيل عبر الهاتف الجوال.
- التسجيل عبر البيانات الأساسية لصاحب البطاقة المدنية، من البيانات المطلوبة الرقم المدني والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال.
- يتم تسجيل رمز التحقق الذي يُرسله لك تطبيق هويتي.
- ترفع صورة حديثة، ثم كلمة المرور.
- بهذا تكون قد فعلتك بطاقتك المدنية الرقمية عبر تطبيق هويتي.