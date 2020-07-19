هيئة المعلومات المدنية تنشر رقم الواتساب لاستقبال استفسارات المراجعين

أعلنت هيئة المعلومات المدنية بالكويت، عن رقم الواتساب لاستقبال رسائل المراجعين للاستفسار بخصوص المعاملات الخاصة بالجهات والعناوين، وجاء نشر رقم WhatsApp للهيئة عبر بيان رسمي صدر صباح اليوم، ورقم واتساب هيئة المعلومات المدنية الكويتية لجميع المعاملات الخاصة بالجهات والعناوين هو (97361287)، وبدأت بالفعل الهيئة في استقبال رسائل واستفسارات الكثيرين.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن هيئة المعلومات المدنية، تواصل خدماتها واستقبال المراجعين في مقراتها وفروعها المنتشرة في كل محافظات الكويت، حيث تستقبل المعلومات المدنية طلبات حجز مواعيد المراجعة كل يوم سبت من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على أن تستقبل المكاتب والفروع المراجعين من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بينما يتم تقديم معاملة استلام البطاقات المدنية الجديدة، من خلال المقر الرئيسي بجنوب السرة، وفرع المعلومات المدنية بالجهراء.