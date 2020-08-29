هيئة المعلومات المدنية تنشر مواعيد عمل فروعها (جنوب السرة، الجهراء، جنوب الصباحية)

نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية في عدد من فروعها وتحديدًا في ثلاثة من أهم فروعها المنتشرة في كل محافظات الكويت، حيث نشرت الهيئة أوقات عمل المعلومات المدنية بالسرة، ودوام المعلومات المدنية بالجهراء، ومواعيد فرعها الجديد بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي، وحددت مواعيد استلام البطاقة المدنية ومواعيد باقي المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا.

مواعيد هيئة المعلومات المدنية

1- أوقات عمل هيئة المعلومات المدنية السرة إنجاز المعاملات فترة صباحية من 9 حتى 1 ظهرًا، وفترة مسائية من 2 حتى 5، مواعيد استلام البطاقة المدنية من التاسعة صباجًا حتى الخامسة مساء.

2- دوام هيئة المعلومات المدنية الجهراء إنجاز المعاملات من التاسعة صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، استلام البطاقة المدنية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

3- مواعيد هيئة المعلومات المدنية جنوب السرة محافظة الأحمدي تُقدم خدمة استلام البطاقات المدنية فقط من التاسعة حتى الخامسة.