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هيئة المعلومات المدنية تُطلق تحديث تطبيق هويتي

بواسطة محمود عطا الله
تحديث تطبيق هويتي تحديث تطبيق هويتي

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن إطلاق تحديث على تطبيق هويتي الخاص بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل، التحديث الجديد يقدم حل نهائي لمشكلة يعانى منها الكثيرين من الكويتيين وغير الكويتيين أثناء التسجيل على تطبيق هويتي وتفعيل البطاقة الرقمية، حيث كانت تظهر للكثيرين رسالة بأن البطاقة المدنية منتهية الصلاحية ويتوقف بعدها التسجيل، تحديث المعلومات المدنية حل تلك المشكلة.

تحديث تطبيق هويتي الجديد للموبايل

قالت هيئة المعلومات المدنية في بيانها، أن تحديث تطبيق هويتي الجديد، سوف يسمح للجميع بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية، حتى ولو كانت البطاقة المدنية الأصلية منتهية، وسوف يحصل الجميع على البطاقة الرقمية على الهاتف، بعد دفع الرسوم، التحديث الجديد على التطبيق لاقى صدى طيب لدى الجميع في الكويت، هذا ويذكر أن الحكومة قد أعلنت أن البطاقة الرقمية معتد بها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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