هيئة المعلومات المدنية تُطلق تحديث تطبيق هويتي

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن إطلاق تحديث على تطبيق هويتي الخاص بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل، التحديث الجديد يقدم حل نهائي لمشكلة يعانى منها الكثيرين من الكويتيين وغير الكويتيين أثناء التسجيل على تطبيق هويتي وتفعيل البطاقة الرقمية، حيث كانت تظهر للكثيرين رسالة بأن البطاقة المدنية منتهية الصلاحية ويتوقف بعدها التسجيل، تحديث المعلومات المدنية حل تلك المشكلة.

تحديث تطبيق هويتي الجديد للموبايل

قالت هيئة المعلومات المدنية في بيانها، أن تحديث تطبيق هويتي الجديد، سوف يسمح للجميع بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية، حتى ولو كانت البطاقة المدنية الأصلية منتهية، وسوف يحصل الجميع على البطاقة الرقمية على الهاتف، بعد دفع الرسوم، التحديث الجديد على التطبيق لاقى صدى طيب لدى الجميع في الكويت، هذا ويذكر أن الحكومة قد أعلنت أن البطاقة الرقمية معتد بها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.