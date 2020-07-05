هيئة المعلومات المدنية تُغلق فرعها بالفحيحيل حتى إشعار آخر

أصدرت هيئة المعلومات المدنية بالكويت بيان رسمي صباح اليوم الأحد الخامس من يوليو 2020 بخصوص فرع الهيئة بالفحيحيل، وكانت الهيئة قد دشنت أمس رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لكل المراجعين الراغبين في مراجعة فروعها المختلفة، وقالت المدنية في بيانها الرسمي اليوم، أنه قد تقرر غلق فرعها بالفحيحيل حتى إشعار آخر، كما تقرر غلق مكتب الإصدار الفوري بالمقر الرئيسي بجنوب السرة حتى إشعار آخر أيضًا، ولم تذكر الهيئة أسباب غلق مدنية الفحيحيل.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية بالكويت

رابط حجز المدنية يستقبل كل يوم سبت طلبات الحجز والمراجعة من المواطنين والمراجعين، وتقوم فروع مدنية الكويت جنوب السرة والجهراء والأحمدي والفروانية وحولى ومبارك الكبير بتقديم كافة الخدمات ومن ضمن تلك الخدمات تسليم البطاقات المدنية، حيث أنه لدى هيئة المعلومات المدنية 90 ألف بطاقة جاهزة للتسليم، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

يتم الحجز للمدنية لاستلام البطاقة أو لمراجعة أي خدمة أخرى عبر البيانات الشخصية للمواطن أو المقيم، وفي نهاية الحجز تحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية.