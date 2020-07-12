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هيئة المعلومات المدنية تُمدد دوامها

بواسطة محمود عطا الله
دوام هيئة المعلومات المدنية دوام هيئة المعلومات المدنية

عدلت هيئة المعلومات المدنية بالكويت مواعيد الدوام بداية من يوم غدًا الإثنين الموافق 13 يوليو 2020، حيث أضافت الهيئة ساعة إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من حاجزي مواعيد المراجعة من المواطنين والمقيمين، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد ضاعفت أعداد حاجزي نظام المراجعة الأسبوعي، لإنهاء طوابير الانتظار في عدد من الخدمات ومنها استلام البطاقة المدنية.

دوام هيئة المعلومات المدنية

يبدأ دوام الهيئة العامة للمعلومات المدنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء، وذلك لتسجيل المعاملات وتسليم البطاقة المدنية، وقالت الهيئة “معاملة تغيير العنوان ستكون في الفترة الصباحية فقط وذلك للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي”، هذا ويذكر ان مواعيد الفترة الصباحية لهيئة المعلومات المدنية من التاسعة حتى الواحدة بعد الظهر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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