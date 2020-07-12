هيئة المعلومات المدنية تُمدد دوامها

عدلت هيئة المعلومات المدنية بالكويت مواعيد الدوام بداية من يوم غدًا الإثنين الموافق 13 يوليو 2020، حيث أضافت الهيئة ساعة إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من حاجزي مواعيد المراجعة من المواطنين والمقيمين، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قد ضاعفت أعداد حاجزي نظام المراجعة الأسبوعي، لإنهاء طوابير الانتظار في عدد من الخدمات ومنها استلام البطاقة المدنية.

دوام هيئة المعلومات المدنية

يبدأ دوام الهيئة العامة للمعلومات المدنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء بدلا من الساعة الخامسة مساء، وذلك لتسجيل المعاملات وتسليم البطاقة المدنية، وقالت الهيئة “معاملة تغيير العنوان ستكون في الفترة الصباحية فقط وذلك للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي”، هذا ويذكر ان مواعيد الفترة الصباحية لهيئة المعلومات المدنية من التاسعة حتى الواحدة بعد الظهر.