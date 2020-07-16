هيئة المعلومات المدنية تُمدد دوام تسليم البطاقات المدنية

أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرارًا بتمديد ساعات العمل اليومية لتسليم البطاقات المدنية الجاهزة للمواطنين والمقيمين، وقالت الهيئة انه قد تم تسليم 20 ألف بطاقة حتى الآن من خلال المقر الرئيسي للهيئة وفرع المعلومات المدنية بالجهراء، يذكر أن الهيئة تسمح باستقبال مراجعيها من خلال حجز موعد مُسبق عبر موقعها الإلكتروني، لتقديم كل الخدمات التي توجب حضور المراجع بنفسة ومنها لاستلام البطاقات، هذا وقد أكد مصدر بالهيئة منذ فترة أن عدد البطاقات الجاهزة وصل إلى 90 ألف بطاقة.

حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية

قالت هيئة المعلومات المدنية، أن تقرر تمديد ساعات العاملة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء لتسليم البطاقات المدنية الجاهزة، كما تقرر من يوم الأحد القادم رفع معدل تسليم البطاقات ليتم تسليم 500 بطاقة كل ساعة.

رابط حجز موعد لاستلام البطاقة المدنية

يذكر أن الهيئة تعمل من الأحد إلى الخميس، وأن حجز المواعيد للمراجعة يكون يوم السبت من كل أسبوع.

هذا وخلال الفترة المسائية من دوام عمل الهيئة يتم توفير كافة الخدمات غير تغيير مكان السكن حيث أن تلك الخدمة تكون خلال الفترة الصباحية.