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هيئة المعلومات المدنية: دفع رسوم البطاقة المدنية بدل فاقد على الموقع الإلكتروني أون لاين

بواسطة محمود عطا الله
رابط دفع رسوم بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت klma.org

أصدرت هيئة المعلومات المدنية، اليوم، بيان تعريفي ببعض خطوات خدمة البطاقة المدنية بدل فاقد في الكويت، تلك الخدمة التي تقدمها المعلومات المدنية للمواطنين الكويتيين والوافدين المقيمين في الدولة، حيث تحدثت عن رابط دفع رسوم بدل فاقد البطاقة المدنية، من خلال الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل، هذا يذكر أن معاملة بدل الفاقد تتم من خلال زيارة صاحب المعاملة شخصيًا لأحد فروع هيئة المعلومات المدنية.

الخدمات الإلكترونية لهيئة المعلومات المدنية

يقدم الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية في الكويت عدد هام من الخدمات الإلكترونية أون لاين، من تلك الخدمات دفع رسوم البطاقة المدنية (بطاقة-مخالفة-بدل فاقد)، حجز موعد للمراجعة الشخصية، تنزيل تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل، خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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