هيئة المعلومات المدنية: دفع رسوم البطاقة المدنية بدل فاقد على الموقع الإلكتروني أون لاين

أصدرت هيئة المعلومات المدنية، اليوم، بيان تعريفي ببعض خطوات خدمة البطاقة المدنية بدل فاقد في الكويت، تلك الخدمة التي تقدمها المعلومات المدنية للمواطنين الكويتيين والوافدين المقيمين في الدولة، حيث تحدثت عن رابط دفع رسوم بدل فاقد البطاقة المدنية، من خلال الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل، هذا يذكر أن معاملة بدل الفاقد تتم من خلال زيارة صاحب المعاملة شخصيًا لأحد فروع هيئة المعلومات المدنية.

الخدمات الإلكترونية لهيئة المعلومات المدنية

يقدم الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية في الكويت عدد هام من الخدمات الإلكترونية أون لاين، من تلك الخدمات دفع رسوم البطاقة المدنية (بطاقة-مخالفة-بدل فاقد)، حجز موعد للمراجعة الشخصية، تنزيل تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على الموبايل، خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل.