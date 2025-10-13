“واشنطن” تدعو دولاً كبري لحضور اتفاق شرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة حدث سياسي بارز خلال الدقائق القادمة، يتمثل في عقد “اتفاق شرم الشيخ” الذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها مصر، والتي أثبتت مجدداً قدرتها على جمع الفرقاء وتهيئة أجواء الحوار البناء بين الدول المختلفة.

ويعكس اختيار شرم الشيخ لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر على الساحة العالمية، ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والسلام.

دعوات أميركية للدول لمشاركة أوسع

وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن وجهت دعوات رسمية إلى عدد من الدول للمشاركة في أعمال القمة، من بينها إيران وإسبانيا، إلى جانب أطراف عربية وإقليمية أخرى.

وتأتي هذه الدعوات في إطار الجهود الأمريكية لدعم المسار التفاوضي الذي تقوده مصر، إدراكاً من المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري في تقريب وجهات النظر .

وتشير المصادر إلى أن المشاركة الواسعة في القمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة القاهرة على إدارة الحوار وتحقيق تقدم حقيقي نحو حلول مستدامة لوقف إطلاق النار علي قطاع غزة وتهدئة الاوضاع في الشرق الأوسط.

شرم الشيخ منصة عالمية للسلام

تعد القمة المرتقبة خطوة جديدة تضاف إلى سجل مصر الحافل بالإنجازات الدبلوماسية، إذ نجحت في السنوات الأخيرة في استضافة مؤتمرات عالمية هامة عززت من مكانتها كعاصمة للسلام.

وتؤكد الأوساط السياسية أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على قيادة مبادرات الاستقرار، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للمنطقة.

ومع اقتراب موعد القمة، تتجه أنظار العالم إلى شرم الشيخ لمتابعة ما ينتظر أن يكون اتفاقا تاريخيا يمهد لعهد جديد من التفاهم والسلام في الشرق الأوسط.