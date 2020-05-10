وباء الصين الجديد يصيب كبد الأنسان ويقضي عليه في أيام قليلة

وباء جديد في الصين تتعرض له الدولة ناتج هذا الوباء عن التعامل المباشر مع الفئران، كشفت جامعه هونج كونج اليوم السبت عن هجمة شرسة جديدة تتعرض لها الصين من هذا الوباء الناتج عن التعامل مع الفئران بعد ما تجاوزت الصين محنة فيروس كورونا الجديد وقد تم بالفعل شفاء الكثير من الحالات المصابة لديهم، بحسب التقرير الذي نشرتة جامعة هونج كونج أن هذا الوباء الجديد يتمركز في كبد الأنسان فيصيبه بالفشل في بضعة أيام فيقضي علي الأنسان خلال فترة قصيرة جداً عكس الفيروس الموجود حالياً.

الصين تتعرض لوباء جديد

ناتج هذا الوباء الجديد التي تتعرض له دولة الصين عن التعامل مع الفئران مباشرة أو أكلها وأحتواء بعض الوجبات لديهم علي الفئران، فهذا الوباء الجديد الذي اكتشفه الباحثون يمكنه أن يقضي على كبد الأنسان في خلال فترة قصيرة جداً يعرضه للفشل، ومن المقرر بعد هذا الوباء الجديد في الصين عدم إستخدام الصينيين للوجبات التي تحتوي على الفئران مجدداً أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

ووضح التقرير أن رغم أن هذا الوباء موجود بسبب الفئران من قبل الا أنه أصبح نشط وشرس وأصاب بعض من مواطنين دولة الصين بسرعة كبيرة.

جامعة هونج كونج

حذرت جامعة هونج كونج في الفترة الماضية أنه سوف يتم تحور في مرض إلتهاب الكبد الوبائي في الفترة القادمة وذلك بعد أن توفي مواطن صيني ستيني في الأسابيع الماضية والتي كشفت التقارير وأبحاث الأطباء التي تمت علاقة الفئران بهذا الوباء الجديد ومدي تاثره علي كبد الانسان والقضاء عليه في فترة قصيرة.