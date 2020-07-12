“وحماتها السبب” والدة عريس تطلب من عروسة نجلها ليلة الزفاف طلباً غريباً أفسد فرحة ليلة الدخلة للعروسين

تعد ليلة الزفاف من الليالي التي تنتظرها كل فتاه، وكذلك الأمر للشباب، وتحاول العروسة أن تتألق في تلك الليلة، لأنها ليلة العمر، وتأخذ منها الذكريات التي تظل معها طوال عمرها حتى وإن حدث خلافات فيما بعد بين الزوجين، فهذه الليلة تبقى دائماص في ذهن أي عروسين أو زوجين.

والدة عريس تطلب من عروسة نجلها ليلة الزفاف طلباً غريباً

ومن المتعارف علية أن العروسة في هذا اليوم ترتدي الفستان الأبيض، والتي تنتقيها قبل زفافها بأيام ويشاركها في الإختيار عريسها وزوجها مستقبلاً، إلا أن الغيرة من أي طرف من الطرفين أو العائلتين أو أي خلاف يحدث في قبل الزفاف مباشرةً قد يعكر صفو هذا اليوم الجميل.

وهذا ما حدث بالفعل وفق وفق صحيفة ميرو البريطانية، حيث تعرضت عروسة في العشرينات من عمرها إلى موقف وصفته هي بالبشع، وذلك بعد أن قامت والدة العريس بتغيير فستان الزفاف الذي اختارته العروسة مسبقاً، وليس ذلك فقط، بل إن الفستان الذي اختارتة والدة العروسة لعروسة إبنها كان لونه أسود، وطلبت منها أن ترتديه ليلة الزفاف.

وتقول العروسة، أنها فوجئت بطلب حماتها منها أن تقوم بتغيير فستانها الذي اختارته هي وترتدي فستان آخر أسود، نظراً لأن ابنتها “شقيقة العريس” كان لديها رغبة أن ترتدي فستان العروسة الأبيض، وبعد أن وافقت العروسة على طلب أم العريس بمنح فستانها لشقيقة عريسها، كانت المفاجأة الأخرى هي أن ترتدي فستان أسود ليلة الزفاف، مما أفسد فرحة هذه الليلة ووقعت بينهم مشادات.