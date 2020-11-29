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وزارة التجارة: اصدار رخصة الإستيراد العام أونلاين

بواسطة محمود عطا الله
خطوات استخراج رخصة الإستيراد العام أونلاين

أعلنت وزارة التجارة أنها دشنت رابط خدمة إصدار رخصة الإستيراد العام الفوية أونلاين عن طريق شبكة الإنترنت، حيث تحصل على الرخصة بطريقة فورية وبدون الحاجة للرجوع إلى الوزارة، كما نشرت الوزارة في بيان رسمي لها الخطوات البسيطة للحصول على تلك الرخصة مؤكدة أن الرابط الإلكتروني سوف يوفر 10 آلاف زيارة لمقرات الوزارة بخصوص هذا الشأن، لمعرفة رابط وخطوات استخراج رخصة الإستيراد العام إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=382662
هذا ويذكر أن وزارة التجارة تقدم عشرات الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، في خطوة نحو تعزيز توجه الدولة للتحول الرقمي الحكومي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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