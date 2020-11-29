وزارة التجارة: اصدار رخصة الإستيراد العام أونلاين

أعلنت وزارة التجارة أنها دشنت رابط خدمة إصدار رخصة الإستيراد العام الفوية أونلاين عن طريق شبكة الإنترنت، حيث تحصل على الرخصة بطريقة فورية وبدون الحاجة للرجوع إلى الوزارة، كما نشرت الوزارة في بيان رسمي لها الخطوات البسيطة للحصول على تلك الرخصة مؤكدة أن الرابط الإلكتروني سوف يوفر 10 آلاف زيارة لمقرات الوزارة بخصوص هذا الشأن، لمعرفة رابط وخطوات استخراج رخصة الإستيراد العام إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:

klma.org/?p=382662

هذا ويذكر أن وزارة التجارة تقدم عشرات الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، في خطوة نحو تعزيز توجه الدولة للتحول الرقمي الحكومي.