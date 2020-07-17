وزارة التجارة الكويتية | إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية

دشنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، رابط موقع الخدمات الإلكترونية الجديد، والذي يمنح المواطنين والمقيمين في دولة الكويت إمكانية معاملاتهم مع الوزارة بصورة إلكترونية 100%، وذلك دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات الوزارة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط وزارة التجارة الكويتية، وخطوات إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية، وبتلك الخطوة، يعتبر موقع وزارة التجارة الكويتي الجديد، تحول هام في إطار التحول الرقمي الحكومي بدولة الكويت.

رابط وزارة التجارة والصناعة الكويتية الجديد للخدمات الإلكترونية

يعتبر رابط وزارة التجارة الإلكتروني الجديد منصة متميزة تقدم عشرات الخدمات للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع بدولة الكويت، حيث يقدم الموقع خدمات كثيرة منها خدمات البطاقة التموينية الكويتية المتنوعة، منها إصدار بطاقة تموينية جديدة، أو تجديدها، أو إضافة فرد أو حذف فرد من التموين، رابط الموقع هو: eapp.moci.gov.kw

ويقدم الموقع خدمات الترخيص المختلفة للأفراد والمنشآت، وخدمات تجديد الترخيص وإصدار التراخيص، كما يقدم خدمات قطاع السمسرة، وخدمات المعادن النفيسة، وخدمات خاصة بالشركات المساهمة، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر.

رابط وزارة التجارة الكويتية وخطوات إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية