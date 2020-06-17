وزارة التربية في الكويت تعلن عن انطلاق المنصه التعليميه ekwti للتسجيل عن بعد للطلبة والمعلمين رابط

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن أنطلاق المنصة التعليمية كمرحلة تدريبية عن بعد وفقا لخطة تطبيق التعليم، وتوفير مصادر التعلم اللازمة والبدء في التطبيق وهذه هي المرحلة الثالثة بعد مرحلة التجهيزات والاستعداد ويتم العمل من خلال هذه المرحلة علي تقويم التعليم وإجراء المناقشات والمشروعات والواجبات والمشاركات، ضمن إطار التواصل الدائم بين كل من المعلم والطلاب والوصول إلي مصادر التعلم المختلفة.

المنصه التعليميه ekwti

والتي تم تجهيزها علي المنصة مثل الدروس والتسجيلات المرئية والعروض التقديمية والملفات الأخري، مع التأكيد علي توفير أكثر من 500 مصدر من مصادر التعليم والقيام بإدراج أكثر من 81 ألف سؤال بمختلف المواد التعليمية، والمعاجم اللغوية والقيام بالدخول علي الفصول الافتراضية بصورة منتظمة وفقا لخطة توزيع المناهج للمواد الدراسية ومواعيد المرحلة الثالثة تم تحديدها كالتالي.