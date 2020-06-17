وزارة التربية في الكويت تعلن عن انطلاق المنصه التعليميه ekwti للتسجيل عن بعد للطلبة والمعلمين رابط

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن أنطلاق المنصة التعليمية كمرحلة تدريبية عن بعد وفقا لخطة تطبيق التعليم، وتوفير مصادر التعلم اللازمة والبدء في التطبيق وهذه هي المرحلة الثالثة بعد مرحلة التجهيزات والاستعداد ويتم العمل من خلال هذه المرحلة علي تقويم التعليم وإجراء المناقشات والمشروعات والواجبات والمشاركات، ضمن إطار التواصل الدائم بين كل من المعلم والطلاب والوصول إلي مصادر التعلم المختلفة.
المنصه التعليميه ekwti
والتي تم تجهيزها علي المنصة مثل الدروس والتسجيلات المرئية والعروض التقديمية والملفات الأخري، مع التأكيد علي توفير أكثر من 500 مصدر من مصادر التعليم والقيام بإدراج أكثر من 81 ألف سؤال بمختلف المواد التعليمية، والمعاجم اللغوية والقيام بالدخول علي الفصول الافتراضية بصورة منتظمة وفقا لخطة توزيع المناهج للمواد الدراسية ومواعيد المرحلة الثالثة تم تحديدها كالتالي.
- يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 إجراء عملية تفعيل حسابات المعلمين مع الاستمرار في تسجيلهم وتفعيل الصفحات الخاصة بهم.
- يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2020 إجراء عملية استكمال عمليات السجيل للمعلمين والانتهاء منها، وتشمل كل من التربية الخاصة والتعليم الديني.
- أما يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وحتي السبت 20 يونيو القيام بتدريب رؤساء الأقسام والموجهين والمعلمين في كافة المناطق التعليمية علي كيفية استخدام المنصة التعليمية، ودليل التعلم من خلال إجراء ورش عمل عن بعد.
- أما يوم الأحد 21 يونيو وحتي يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو بدء التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر بالقسم العلمي والأدبي.
- كما أن التسجيل متاح للطلاب خلال الفترة الموضحة لكل من طلبة ( التعليم الديني، التربية الخاصة) ويشمل أيضا طلبة المراكز المسائية.
- ويمكنكم الدخول علي منصة الكويت التعليمية والتسجيل.