وزارة التربية والتعليم تتيح خدمة التسجيل بنظام الحضور الفعلي لطلبة مدارس البحرين

يتم تسهيل إجراءات خدمة التسجيل للتعليم المدرسي بنظام الحضور الفعلي، في خدمة إختيارية تطلقها وزارة التربية والتعليم، في مملكة البحرين، على الموقع الرسمي للوزارة. ومن المتوقع ان تُسجلّ ساعات حضور الطلبة لصفوف المدارس لمدة يومين أوثلاثة أيام كحد أقصى، بحسب تطورات أزمة كورونا، ومصلحة الطالب، وإستكمال باقي الأيام بنظام التعليم عن بعد( عبر الأنترنت).

وزارة التربية والتعليم

تمضي البحرين في تطبيق الحضور الفعلي للمدارس الحكومية إبتداءاً من 24 اغسطس الجاري حتى 29 اغسطس موعد إغلاق رابط الخدمة، وتنبه الوزارة إلى عدم جدوى التسجيل في الخدمة بالنسبة للراغبين في التعلم عن بعد( على الأنترنت) الذي كان معمولاً به بشكل كامل في فترات متلاحقة من إنتشار فيروس كوفيد19، إذ لا يوجد الآن إجراءات لاختيار تفعيل التعليم عن بعد او تقديم اي بيانات لهذا الغرض حيث يتم بشكل تلقائي كما كان وإلى الآن في حالة لم تطلب التسجيل للحضور الفعلي في صفوف المدارس.

وزارة التربية والتعليم رابط خدمة التسجيل في نظام الحضور الفعلي للمدارس الحكومية

في البحرين، وفرت وزارة التربية والتعلم خدمة تسجيل الحضور الفعلي للطلبة، في رابط يظهر نموذج ملئ إستمارة التسجيل، ويتعين إدخال البيانات الشخصية المتعلقة بالطالب من قبل ولي أمره، وفي ذلك ممكناً عن طريق إدخال الرقم الشخصي، وإذا تعذر القبول من خلاله بهدف تسجيل الدخول، يمكن التوجه الى الصفحة المباشرة وهي http://moedu.gov.bh/SchoolAttendance/StudentView/RegisterStudent لملئ إستمارة التسجيل. ويتطلب في هذا الإجراء إدخال المعلومات وهي:

وعقب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.bh، السابق ذكره، يمكن مباشرة توفير المعلومات الشخصية للطالب وولي أمره، كما يأتي

إسم الطالب الرباعي

الرقم الشخصي للطالب

المرحلة الدراسية مثل المرحلة الإبتدائية

إسم المدرسة

الصف

بيانات ولي الأمر يشمل الآتي

اسم ولي الأمر الرباعي

هاتف ولي الأمر

الرقم الشخصي لولي الأمر

تحديد هل ترغب الإستفادة من المواصل بنعم أو لا

تحديد ما إذا كان الطالب يعاني من أمراض مزمنة وإذا كان نعم يرجى تحديد تلك الأمراض.

الضغط على حفظ البيانات

إلى هنا تكون قد أنتهيت من تسجيل الابناء في نظام الحضور الفعلي للمدارس بمملكة البحرين.

ملاحظات مهمة للتسجيل في الحضور المدرسي

على موقع وزارةالتربية الالكتروني متاحة خدمة تسجيل اولياء الامور ابناءهم في نظام الحضور الفعلي للمدارس الحكومية، وينبغي ملاحظة بعض اللوائح في خدمة التسجيل هذه، المنشورة أدناه