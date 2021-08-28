وزارة الخارجية الكويتية.. تعرف على طريقة حجز موعد التصديقات

للحصول على خدمة التصديقات من مكاتب الشؤون القنصلية في الكويت يجب حجز موعد للمراجعة وتقديم باركود وزارة الخارجية الكويتية للموظف المختص حتى تتمكن من الدخول وإنجاز معاملتك، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021، هذا وتطبق معظم الوزارات والجهات الحكومية في دولة الكويت نظام حجز المواعيد على كل المواطنين والمراجعين للحفاظ على سلامة الجميع.

طريقة حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

خدمة حجز الموعد متوفرة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات هو https://www.mofa.gov.kw/ar/

تختار خدمة الحجز من الصفحة الرئيسية.

تقوم إدخال البيانات المطلوبة.

تختار فرع مكتب التصديقات المطلوب.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

تُقدم خدمة التصديقات للمواطنين الكويتيين والمقيمين، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من صحة الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية الصادرة من خارج الكويت ومن ثم التصديق عليها، رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود المراجعة على هاتفك حتى موعد الحجز، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.