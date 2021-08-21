معاملة التصديقات واحدة من الخدمات القنصلية التي تُقدمها وزارة الخارجية الكويتية للمواطنين والمقيمين من خلال عدة مكاتب تابعة لها، حيث يسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير رابط وزارة الخارجية الكويتية لحجز موعد التصديقات، حيث وفرت الوزارة منصة إلكترونية عبر موقعها على شبكة الإنترنت لأخذ المواعيد والحصول على تصديقات الوزارة، يذكر أن الخارجية الكويتية تطبق نظام الحجز للمراجعة منذ منتصف العام الماضي.

خطوات حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2021

كما ذكرنا حجز موعد التصديقات يتم من خلال موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.

رابط وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات هو www.mofa.gov.kw/ar

تختار “حجز موعد التصديقات – الشؤون القنصلية”.

تقوم بوضع البيانات المطلوبة.

تحديد فرع المعاملة من أحمد مكاتب تصديقات الكويت: برج التحرير، الشويخ، صبحان.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

يرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

رابط وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات

خدمة تصديقات الخارجية، هامة لكي تعتبر مؤسسات الكويت بالشهادات الدراسية والمستندات والوثائق الرسمية الصادرة من دول أخرى، حيث تتحقق الخارجية من صحة تلك الوثائق ثم تصدق عليها بصحتها، رابط وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن يُبرز المراجع باركود الحجز للموظف المختص كي يتمكن من الدخول والحصول على معاملته.