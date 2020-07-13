Take a fresh look at your lifestyle.


وزارة الخارجية الكويتية رابط حجز موعد التصديقات

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تواصل وزارة الخارجية الكويتية استقبال مراجعيها الراغبين في الحصول على التصديقات على الشهادات الرسمية أو التصديق على الوثائق والمستندات الرسمية وغيرها من الأوراق التي تحتاج للتصديق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية للمواطنين والمقيمين في الدولة خلال الفترة الحالية، حيث نفذت وزارة الخارجية تعليمات رئاسة الوزراء بضرورة تقديم كافة الخدمات للمراجعين ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

1 حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية
2 رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية

حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

بدأت خدمة نظام ورابط حجز مواعيد وزارة الخارجية الكويتية للحصول على التصديقات خلال شهر يوليو 2020 والمرحلة الثانية من خطة الكويت للعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتوجب على مراجع وزارة الخارجية حجز موعد مُسبق عبر المنصة الإلكترونية، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، وتُقدم خدمة تصديقات الخارجية مركزين بالكويت، الأول هو حكومة مول ببرج التحرير، بينما المركز الثاني هو مركز خدمة المواطن بصبحان.

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية

  • خطوات التسجيل وحجز موعد للتصديق على الشهادات والمستندات سهلة.
  • تذهب إلى رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية هو mofa-app.paci.gov.kw
  • تقوم بتعبئة البيانات ومنها: الرقم المدني، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني.
  • تختار الموعد والتوقيت للمراجعة وزارة الخارجية قسم التصديقات.
  • تصلك رسالة تأكيد الحجز على بريدك الإلكتروني.
  • تحصل على باركود حجز وزارة الخارجية الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح من جوائز الـ3.5 مليون دولار mbc dream

أخبار العالم

اربح الآن مع مسابقة الحلم 2020 واشترك في السحب الجديد على جوائز الـ3.500.000$

أخبار العالم

حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية للحصول على الباركود Kuwait taminat booking…

أخبار العالم

رابط التأمينات الاجتماعية الكويتية لحجز موعد

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تقرّ بإمكانية انتقال الفيروس التاجي جواً “كوفيد -19”

أخبار العالم

حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية visits.awqaf.gov.kw

أخبار العالم

رابط وزارة الأوقاف الكويتية لحجز موعد

أخبار العالم

معلومات عن هوية كبار السن من التأمينات الاجتماعية الكويتية

أخبار العالم

رابط حجز موعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت إلكترونيا

أخبار العالم

حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية الكويت للحصول على الباركود Taminat KW booking


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.