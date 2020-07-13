وزارة الخارجية الكويتية رابط حجز موعد التصديقات

تواصل وزارة الخارجية الكويتية استقبال مراجعيها الراغبين في الحصول على التصديقات على الشهادات الرسمية أو التصديق على الوثائق والمستندات الرسمية وغيرها من الأوراق التي تحتاج للتصديق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية للمواطنين والمقيمين في الدولة خلال الفترة الحالية، حيث نفذت وزارة الخارجية تعليمات رئاسة الوزراء بضرورة تقديم كافة الخدمات للمراجعين ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها.

حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

بدأت خدمة نظام ورابط حجز مواعيد وزارة الخارجية الكويتية للحصول على التصديقات خلال شهر يوليو 2020 والمرحلة الثانية من خطة الكويت للعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث يتوجب على مراجع وزارة الخارجية حجز موعد مُسبق عبر المنصة الإلكترونية، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، وتُقدم خدمة تصديقات الخارجية مركزين بالكويت، الأول هو حكومة مول ببرج التحرير، بينما المركز الثاني هو مركز خدمة المواطن بصبحان.

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية