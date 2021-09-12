وزارة الخارجية الكويتية.. رابط حجز موعد التصديقات بالرقم المدني 2021

اعلنت وزارة الخارجية الكويتية تحديث آلية حجز مواعيد التصديقات للاختام والتواقيع الرسمية، وعقبه بحث كبير وتساءلات من المواطنين لمعرفة كيف تتم عملية الحجز هذه، وماهو الرابط المتاح لها- للحصول على موعد مسبق وبشكل الكتروني على موقع وزارة الخارجية، في قسم التصديقات، فيتمكن المستفيد من زيارة فروع الوزارة وهي، صبحان، برج التحرير، الشويخ، وفق اليوم والوقت المختاران.

في هذا التقرير، وبشكل مفصل، يتم إستعراض آلية حجز موعد وزارة الخارجية التصديقات، بالرقم المدني 2021.

في بعض الاحيان ونظراً لكثرة طلبات الحجز قد لا توجد مواعيد قريبة، فعلى المراجعين إختيار فترة زمنية بعيدة قليلاً تناسبهم من خلال نظام الحجوزات، بالنسبة لتحديدهم التاريخ وميعاد الحجز، بهدف جدولة زيارتهم وفقاً له في الأيام اللاحقة.

التصديقات 2021

حجز موعد لخدمة التصديقات-الشؤون القنصلية، متاحة على موقع وزارة الخارجية الرسمي لدولة الكويت، وتتلخص كيفية الحجز من خلال تسجيل الرقم المدني، بما يتصل بنظام حجوزات مرن، وهي اكثر خدمات الحجز سهولة مقارنة بباقي الخدمات لباقي الوزارات في دولة الكويت. ويتحمل القنصليين خدمة المراجعين من قبيل إتمام معاملاتهم مثل اصدار وثائق الجنسية، وشهاد الزواج والطلاق، طلب التوكيلات.

معهود الى القنصلية الكويتية تحديداً مكتب التصديقات مهام القيام بكافة انواع الختم والتوقيعات للوثائق الصادرة عن الجهات المختصة، وجميع انواع المستندات والشهادات للمواطنين والاجانب لكي يصبح لها الاثر القانوني عند الاستخدام، ويمكن معرفة كيفية حجز موعد التصديقات 2021 الكترونياً من خلال الخطوات السهلة، وهي:

كيفية حجز مواعيد وزارة الخارجية مكتب التصديقات

تقوم بالدخول الى موقع وزارة الخارجية ثم الضغط على الخدمات القنصلية ثم حجز موعد لخدمة التصديقات، اعلى الصفحة.

يتم مباشرة نقلك الى واجهة خدمة الحجر هذه

يتطلب إدخال الرقم المدني للمراجع ورقم هاتفه

إختيار إحد فروع الوزارة لتنفيذ المراجعة مثل فرع صبحان

إختيار المكتب مثل مكتب التصديقات

إختيار نوع المعاملة محل الطلب

النقر على التالي

بعد ذلك، تقوم بإختيار فترة العمل مكتب التصديقات وهي فترة مراجعتك، صباحية او مسائية

تقوم بإختيار تاريخ الموعد للمراجعة ثم تظهر أوقات المواعيد، حدد فقط الوقت الملائم.

يتم الضغط على زر التالي، تشاهده بالأسفل.

في هذه الأثناء، تظهر بيانات الموعد بأكملها، يمكنك تخزينها كصورة على جهازك الذكي، او الضغط على حفظ للحصول على الباركود في صيغة QR للمسح.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية

أطلقت وزارة الخارجية رابط حجز موعد التصديقات وهي الجهة المسؤولة بعمل التوقيعات ومختلف الاختام للمستندات والشهادات وكل ما يتعلق بمصالح المواطنين او الاجانب الاعتباريين في داخل وخارج الكويت، رابط التصديقات هو https://mofa-app.paci.gov.kw/booking/landing.