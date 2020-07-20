وزارة الداخلية الكويتية الإقامات ورابط حجز موعد

تواصل وزارة الداخلية الكويتية استقبال مراجعيها منذ بداية يوليو الجاري مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة لتخفيف الإجراءات الاحترازية، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت قسم الإقامات، حيث يقصد مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالداخلية الكثيرين من المقيمين في دولة الكويت، حيث يعمل قسم الإقامات بالكويت على تنفيذ المعاملات المتنوعة للمقيمين، ويلقي قسم الإقامات إقبال كبير بعد توقف عن العمل دام لمدة ثلاثة شهور.

خطوات حجز موعد وزارة الداخلية بالكويت الإقامات

الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية للموقع.

اختيار حجز موعد الإقامات.

تُدخل بياناتك الشخصية.

تُسجل رقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

تختار موعد وتوقيت مراجعة قسم الإقامات بوزارة الداخلية الكويتية.

تُرسل لك منصة مواعيد وزارة الداخلية رسالة تأكيد الحجز.

تلتقط صورة على هاتفك بها باركود حجز موعد الإقامات بالداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية بالكويت الإقامات

من خلال رابط حجز موعد وزارة الداخلية قسم الإقامات بالكويت يمكن للمقيم مراجعة شؤون الإقامة بخصوص الكثير من المعاملات، ومن تلك المعاملات تجديد الإقامات، الإقامة الحكومية أول مرة، نقل الإقامات، إلغاء الإقامات، إقامة العمالة المنزلية، رابط حجز الموعد هو:

moi.gov.kw

ومن معاملات شؤون الإقامة، سمة الدخول، والتأشيرات، وغيرها الكثير من الخدمات الهامة.