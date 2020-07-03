وزارة الداخلية الكويتية تُدشن رابط حجز مواعيد شؤون الإقامة

رابط وزارة الداخلية بالكويت يُقدم خدمة جديدة مع بداية يوليو 2020 وهي خدمة منصة حجز المواعيد لمراجعي الوزارة في الإدارات والفروع التابعة لها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت، هذا القطاع التابع لوزارة الداخلية، ويُقدم الكثير من الخدمات الهامة للمقيمين في دولة الكويت، ويستقبل موقع وزارة الداخلية الكويتي حجوزات مواعيد المراجعين بداية من المرحلة الثانية من خطة دولة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، حيث طالب مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية خلال تلك المرحلة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين.

رابط وزارة الداخلية لحجز موعد شؤون الإقامة الكويت

أعلن قطاع شؤون الإقامة في الكويت، أن لن يتم استقبال أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق، ودون تقديم باركود حجز شؤون الإقامة لموظفي الاستقبال، هذا وطالبت إدارة القطاع بوزارة الداخلية كل المراجعين بالإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد شؤون الإقامة الكويت

يتم التسجيل والحجز، عن طريق البيانات الشخصية للمراجع، ويتم تأكيد الحجز باليوم والموعد المناسب، وفي النهاية تحصل على باركود حجز وزارة الداخلية الكويتية.