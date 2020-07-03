وزارة الداخلية الكويتية تُطلق رابط حجز مواعيد مراكز خدمة المواطن

رابط وزارة الداخلية الكويتية يُقدم خدمة جديدة مع بداية المرحلة الثانية من خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية وهي خدمة منصة حجز مواعيد مراكز خدمة المواطن المنتشرة في محافظات الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت وكل مراكز الخدمة المختلفة في الجهراء والأحمدي والفروانية، ومراكز خدمة المواطن في حولى ومبارك الكبير والعاصمة الكويت، وبدأت المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها مع بداية يوليو 2020 الجاري، حيث تستقبل إدارات وزارة الداخلية المختلفة ومنها مراكز الخدمة كل مراجعيها من المواطنين والمقيمين بميعاد مُسبق.

رابط وزارة الداخلية لحجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت

أعلنت إدارة مراكز خدمة المواطن رسميًا، أنها لن تستقبل أي مواطن أو مقيم بدون حجز موعد مُسبق من منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتقديم باركود لمركز الخدمة لموظفي الاستقبال، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت

تبدأ خطوات الحجز بتسجيل الرقم المدني لطالب المراجعة، وتنتهي عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني، بالحصول على باركود حجز وزارة الداخلية في الكويت، ويجب على المراجع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند زيارة مركز الخدمة.