وزارة الداخلية الكويتية على منصة متى.. تعرف على رابط حجز موعد لمراجعة الإدارات التابعة لها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها نقلت منصة حجز المواعيد إلى منصة متى المركزية التابعة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية على منصة متى، وطريقة حجز موعد مرور الكويت، جوازات الكويت، شؤون الإقامة، مركز خدمة المواطن، وغيرها من إدارات وزارة الداخلية، يبدأ الحجز عبر منصة متى بداية من يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

خطوات حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية منصة متى

أول خطوة هي التوجه إلى موقع “منصة متى” الحكومي.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية الجديد هو meta.e.gov.kw

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى.

إذا لم يكن لديك حساب تختار “التسجيل كمستخدم جديد”.

تُدخل البيانات المطلوبة، وتُكمل الخطوات حتى يكون لديك حساب جديد.

ثم تقوم بتسجيل الدخول.

تختار وزارة الداخلية.

تختار الإدارة المطلوبة ونوع المعاملة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الجديد على منصة متى

بعد أن أكملت الخطوات السابقة بشكل صحيح، يُرسل نظام “موقع متى” إليك رسالة تأكيد الحجز، وتحتوي تلك الرسالة على كل بيانات الحجز، وباركود وزارة الداخلية، هذا وقد أكدت الوزارة أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، رابط حجز موعد وزارة الداخلية الجديد على منصة متى هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

من الجدير بالذكر أن منصة متى تقدم خدمة حجز المواعيد لمعظم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالكويت.