وزارة الداخلية الكويت الإقامات/ المستندات والأوراق المطلوبة

في إطار التطوير الذي تسعى إليه وزارة الداخلية الكويت الإقامات بشأن قوانين البلاد التي تخص تصاريح الإقامة للعاملين من أجل تيسير إدارة الخدمات بالوكالة الأمنية الكويتية بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات على جميع المواطنين والوافدين بالدولة وتوفير الوقت والجهد، حيث خصصت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الهامة التي يمكن إنجازها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني.

وزارة الداخلية الكويت الإقامات

أعلنت وزارة الداخلية الكويت الإقامات في وقت سابق أن تمديد فترة الإقامة وإنهاء التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر ، فيما دعت جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات بالكويت إرسال جميع المعلومات عن السكن وطرق التواصل وأرقام الهواتف التي تخص المرشحين المعتمدين والعاملين وعناوين البريد الإلكتروني من أجل التفويض بالتوقيع.

وفي هذا الصدد صرح مسؤول الوزارة أن تجديد الإقامة يتم إلكترونياً مع تطبيق استخراج تصريح ماعدا أصحاب الإقامات المنتهية الصلاحية، ولهذا أطلقت وزارة الداخلية الكويت تجديد الإقامة لمن هم لديهم إقامات مؤقتة التي ستنتهي 31 أغسطس 2020، لكي يتمكن الكفيل أو صاحب العمل من نقل الكفيل إلى مكان إقامته العادية.

المستندات والأوراق المطلوبة للإقامات بالكويت