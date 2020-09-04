منصة مواعيد وزارة الداخلية في الكويت تقدم رابط حجز موعد مرور الفروانية حيث أنه لن تستقبل الإدارة أي مراجع بدون حجز موعد مسبق وتقديم باركود مرور الكويت، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط الحجز، كما نستعرض خطوات حجز موعد مرور الفروانية، هذا وقد فتحت وزارة الداخلية الكويتية أبواب إداراتها المختلفة في كل أنحاء الكويت للمراجعين بداية من يوليو 2020 الماضي، لتقديم كافة الخدمات الحكومية، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء.

وزارة الداخلية حجز موعد مرور الفروانية

رابط حجز موعد مرور الفروانية يبحث عنه الكثير من سكان المحافظة سواء المواطنين أو المقيمين، حيث أنه هناك خدمات كثيرة تتطلب حضور المراجع لمقر الإدارة وحجز موعد، ومن تلك الخدمات: حجز موعد للرخصة، حجز موعد تجديد دفتر السيارة، حضور اختبار القيادة، الحصول على تصريح، وغيرها الكثير من الخدمات.

رابط وزارة الداخلية حجز موعد مرور الفروانية

خطوات الحجز بسيطة وتتم إلكترونيًا في دقائق معدودة عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، وتبدأ الخطوات بإدخال الرقم المدني، وتحديد الصفة كويتي أو غير كويتي، ثم اختيار نوع المعاملة والمحافظة، ثم إدخال البيانات المطلوبة، رابط حجز موعد مرور الفروانية هو:

moi.gov.ke

بالطبع عند دخولك لموقع وزارة الداخلية الكويت، تختار منصة المواعيد، ثم إدارة أو قطاع المرور، وتنتهي عملية الحجز بالحصول على باركود مرور الكويت.