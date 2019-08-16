وزارة الشؤون الاجتماعية غزة : رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 بقطاع غزة الضفة الغربية

أعلن وزير التنمية الإجتماعية بدولة فلسطين عن موعد “صرف شيكات مخصصات الشؤون الاجتماعية” ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على ان يكون يوم الأحد المقبل، وقد تم تأجيل صرف المخصصات للأسر الفقيرة قبل عيد الأضحي، وقال وزير التنمية الإجتماعية بمدينة رام الله ان الوزارة بذلك قصاري جهدها من اجل صرف المخصصات قبل عيد الاضحي ولكنها لم تتمكن من ذلك الامر، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج رابط موقع فحص شيكات الشؤون الإجتماعية .

الشؤون الاجتماعية غزة

واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الاثنين الماضي عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة مع رواتب الموظفين في بداية شهر أغسطس، ولكن وزارة المالية لم تتمكن من توفير دفعات الشؤون، لهذا السبب تم التأجيل الى الثلث الأخير من شهر أغسطس، ويبغ عدد المستفيدين من برنامج الشؤون الإجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 111 ألف أسرة، بإجمالي مبالغ قدرها 130 مليون شيكل، وتتحمل وزارة التنمية الإجتماعية بصرف مخصصات مالية لعدد 70 ألف أسرة فقيرة في منطقة قطاع غزة وإجمالي 30 ألف أسرة فقيرة في الضفة الغربية كل ثلاثة أشهر، ويأتي تأخر إصدار الدفعات نظرا لظروف الفحص .

يمكنكم فحص شيكات الشؤون الإجتماعية من خلال الدخول على مــوقــع فــحــص شــيــكــات الشــؤون الاجــتـمــاعـــيـة 2019 ،وتعتبر هذه الدفعة من المخصصات الأولي لهذا العام وتأخرت نجو أربعة أشهر، فمن المفترض أن تتلقي الأسر الدفعات أربع مرات في العام أى كل ثلاثة أشهر لهم دفعة مالية.