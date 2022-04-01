وزارة الشئون .. توضح سبب تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية

أعلن عبد العزيز شعيب، وكيل وزارة الشئون في بيانه الخاص ببحث سبب تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية الخاصة بموظفي الوزارة، أنه تم الاجتماع مع المسئولين والقيادات في جهاز المراقبين الماليين بالوزارة، لبحث الأسباب وراء تأخر صرف المكافأة، وبين شعيب أنه بعد الاستماع لكافة الأطراف وعرض كل طرف لوجهة نظره، تم الاتفاق على تذليل العقابات حتى يتم صرف المكافأة في أقرب وقت.

صرف مكافأة الصفوف الأمامية

وعن دعم القطاع التعاوني بالوزارة، أكد وكيل وزارة الشئون أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع والعمل على تطويره بالشكل الذي يساهم في تنميته، والذي يعود بالمصلحة على كل من المستثمر الوطني والمساهم.

وأوضح شعيب أن هذه الجهود تأتي للمساهمة في تحقيق الرؤية التي أكد عليها القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022، والذي يناقش تعديل بعض أحكام العمل التعاوني، والذي يأتي في مقدمتها دعم العمالة الوطنية، وذلك من خلال زيادة نسبتها في العمل التعاوني، حتى تصل إلى نسبة 10% من قوة العمل، الأمر الذي يساهم في دعم وتشجيع العنصر الوطني.