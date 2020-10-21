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وزارة الصحة الكويتية تُدشن رابط حجز موعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد التطعيم في الكويت رابط حجز موعد التطعيم في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تدشين رابط حجز موعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في البلاد، وقالت أنّه يجب حجز موعد مُسبق قبل زيارة أي من مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات الكويت، هذا ويذكر، أنّ كل المهتمين بالصحة حول العالم، قد أكدوا على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 2020-2021، خاصة خلال الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم وليس الكويت فقط.

طريقة حجز موعد التطعيم في الكويت ضد الإنفلونزا سهلة وتتم في دقائق معدودة، حيث يقوم الراغب في التطعيم بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة في استمارة الحجز، ثم يختار أقرب مركز تطعيم لمكان سكنه، كما يختار موعد وتاريخ المراجعة، رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو من هنا، هذا ويذكر أنّ حملة التطعيم الموسمية في الكويت قد بدأت منذ منتصف أكتوبر 2020 وهي مستمرة خلال الفترة القادمة، في خدمة مميزة تُقدمها وزارة الصحة الكويتية للمواطنين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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