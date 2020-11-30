حجز مواعيد تطعيم الإنفلونزا في الكويت رابط وزارة الصحة بعد توفر اللقاح

أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن توفر لقاح تطعيم الإنفلونزا في الكويت رسميًا حيث يستطيع كل مواطن حجز موعد للتطعيم إلكترونيًا لتناول اللقاح بكل سهولة ويسر، كما أكدت الوزارة عن توفير لقاح الإنفلونزا أيَضا للوافدين والمقيمين في الكويت ولكن من تجاوز سن الخمسين عامًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت لموسم شتاء 2020-2021، كما نقدم لكم شرح طريقة وخطوات الحجز الإلكتروني حتى الحصول على باركود تطعيم الإنفلونزا.

حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت

حملة التطيعم ضد الإنفلونزا الموسمية في الكويت بدأت من منتصف أكتوبر الماضي، وقد وصلت إلى دولة الكويت دفعة ثالثة من لقاح الإنفلونزا يُقدم 50 ألف لفاح، وطالبت وزارة الصحة الراغبين في تناول اللقاح حجز موعد للتطعيم في الكويت عبر الموقع الرسمي.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا في الكويت

يذكر أن إجمالي لقاحات التطعيم ضد الإنفلونزا التي وصلت الكويت حتى الآن هي 255 ألف لقاح، ومن المرتقب أن يصل عدد اللقاحات مع نهاية ديسمبر إلى 400 ألف، هذا وأكدت أهم المؤسسات الطبية في الكويت والعالم على أهمية تطعيم الإنفلونزا.

خطوات حجز موعد تطعيم الإنفلونزا الكويت