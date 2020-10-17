وزارة العدل حجز موعد في الكويت

تُطبق وزارة العدل في دولة الكويت نظام حجز المواعيد لمراجعة إداراتها منذ بداية شهر يوليو 2020 الماضي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت وطريقة الحجز إلكترونيًا والتي تتم ببساطة وفي دقائق معدودة، يذكر أن وزارة العدل الكويتية كانت لها منصة مخصصة لحجز المواعيد قبل أن تتعاون مع منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية.

حجز موعد وزارة العدل الكويت

الكثير من الخدمات والمعاملات تتطلب حضور المراجع لإدارات الوزارة ومن ثم يتوجب حجز موعد وزارة العدل الكويتية، ومن ضمن تلك المعاملات على سبيل الذكر لا الحصر: حجز موعد محكمة، الاستعلام القضائي، الرسوم القضائية، التسجيل العقاري، التوثيق، التوثيق الشرعي.

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وزارة العدل الكويتية تُقدم كل مجهوداتها لتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما تعمل وبجهد نحو تقليل وقت تواجد المراجع في إداراتها ليحصل على معاملته في وقت قياسي.

خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويت

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى كي تستطيع حجز موعد مع وزارة العدل الكويتية.

رابط موقع منصة متى المركزية هو meta.e.gov.kw

تدخل على الصفحة الرئيسية وتقوم بتسجيل الدخول عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

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إذا لم يكن لديك حساب تختار الدخول كمستخدم جديد، تُدخل بياناتك، وتقوم بتفعيل الحساب، ثم اختيار كلمة مرور خاصة بك.

عند الدخول على حسابك تختار “البحث عن خدمات أخرى”.

تختار وزارة العدل.

ثم تختار المعاملة بدقة.

تختار أقرب فرع لك لإنجاز المعاملة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة بها تأكيد بيانات الحجز والباركود QR code.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت

عدد مراجعي وزارة العدل يوميًا كبير جدًا، وقد ساهم نظام حجز المواعيد في منع حدوث وتكدس من قبل المراجعين داخل إدارات الوزارة، مما يحافظ على سلامة وصحة الجميع من المراجعين والموظفين والعاملين بالوزارة، رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت هو:

meta.e.gov.kw

طالبت الوزارة كل المراجعين بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة قبل المراجعة، كما طالبت الجكيع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.