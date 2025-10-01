وزارة المالية العراقية تعلن رسميًا إطلاق رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول 2025 عبر mof.gov.iq

أعلن مصرف الرافدين مساء اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى جانب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول، وذلك عبر أدوات الدفع الإلكتروني، وأوضح المصرف أن كل مستفيد تصله رسالة نصية يمكنه استلام راتبه بشكل مباشر سواء من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من خلال مكاتب الصرف المعتمدة، مؤكداً أن عملية التوزيع تشمل الرجال والنساء على حد سواء وبإمكانهم استلام رواتبهم من أي موقع يتواجدون فيه دون عناء.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

حرصت وزارة المالية العراقية بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة على تسهيل خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2025، وذلك من خلال منصة إلكترونية بسيطة وسهلة الاستخدام يمكن لأي متقاعد الدخول إليها واتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

اختيار خدمة «الاستعلام عن الرواتب» من القائمة الرئيسية.

تحديد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 من بين الأشهر المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم التقاعدي أو رقم البطاقة الوطنية.

الضغط على زر «استعلام» ليتم عرض تفاصيل الراتب وقيمة الصرف.

إمكانية حفظ النتيجة على شكل ملف PDF أو طباعتها للاحتفاظ بها.

شروط استحقاق رواتب التقاعد في العراق

حرصت الهيئة العامة للتقاعد على وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة صرف رواتب المتقاعدين وقد جاءت الشروط الأساسية كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل البلاد.

استمرار الإقامة الدائمة داخل الأراضي العراقية خلال فترة الاستحقاق.

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 سنة في إحدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية.

الالتزام بتسديد جميع الاشتراكات والرسوم التأمينية طيلة فترة الخدمة.

الوثائق المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي

كما حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المتقاعد عند التقديم للحصول على الراتب التقاعدي وهي: