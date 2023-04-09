من هو فهد الشعلة وزير البلدية والاتصالات الجديد بالكويت؟

تولى السيد فهد الشعلة منصب وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ فهد الشعلة وزير البلدية والاتصالات الجديد في الكويت، وأهم المعلومات عن سيادته، المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن فهد الشعلة وزير البلدية والاتصالات الجديد
- هو فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية والاتصالات الجديد الحالي منذ التاسع من أبريل 2023.
- هو ليس بجديد على وزارة البلدية، حيث شغل منصب وزير البلدية ووزير الأوقاف معًا خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى ديسمبر 2019.
- وزير البلدية والاتصالات فهد الشعلة ليس بجديد عن بلدية الكويت، حيث عمل في بداية حياته العملية في البلدية كفني مساحة وتدرج في المناصب بها، وعمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي، بعدها انتقل للعمل في إدارة نزع الملكية، وتدرج في تلك الإدارة حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في 2011.
- عمل محكمًا في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
- حاضر في الكثير من الدورات المحلية والإقليمية.