وزير الخارجية الإيراني يُهدد بحرب شاملة وسط تصاعد التوترات بمنطقة الخليج

منطقة الخليج العربي وعموم الشرق الأوسط، بدأت تلك المنطقة تدخل فيما يبدو غلى مرحلة جديدة من التوتر تنتقل من مستويات الحروب بالوكالة التي كانت تُمارسها إيران وبشكل مُمنهج عبر وكلاءها سواء باليمن أو سوريا أو العراق، إلى مستوى المواجهات المباشرة التي قد تُشعل المنطقة وبشكل سريع بل وأسرع من المتوقع، فبعد أن تعرض احد أكبر معملي أرامكو السعودي لهجوم صاروخي مباشر، وبعد أن قامت وزارة الدفاع السعودية بتوجيه اصبع الاتهام وبشكل مباشر لطهران بمسئوليتها عن هذا الهجوم.







يبدو أن الأوضاع تزداد توتراً بين جميع الأطراف، خاصة بعدما أفادت أنباء عن قيام طائرات مجهولة يُعتقد بشكل كبير أنها سعودية، بتوجيه ضربة عسكرية لميليشيات إيرانية بسوريا رداً على هجوم أرامكو، يأتي الآن تهديد واضح من قبل وزير الخارجية الإيرانية يخرج عن إطار دوره الدبلوماسي المنوط بيه.. فإليكم التفاصيل

تهديدات مباشرة من إيران بحرب شاملة







حيث أكد وزير الخارجية الإيرانية في تصريحات صادرة عنه منذ قليل، أن أي ضربة قد توجه لإيران أو لمصالحها بالمنطقة سوف تعني حرب شاملة على جميع ساحات الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ولن تكون حرب محدودة أو ضربة مؤقتة تستوعبها إيران فقط، وجاءت تلك التهديدات وسط تصاعد كبير بل ومُتسارع في مستوى التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة بعد حادثة أرامكو.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، في خضم زيارة يقوم بيها وزير الخارجية الأمريكية الآن لمنطقة الخليج، استهلها بزيارة للرياض أكد فيها بكل وضوح دعم واشنطن للحليف السعودي وجميع دول المنطقة الحليفة ذد تهديدات إيران، وأفادت الأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية قد وصل منذ قليل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في إطار توحيد جهود بلاده مع حلفاءها من الدول الخليجية لمواجهة هذا التصعيد الإيراني النوعي الذي تمثل في تهديد مباشر من قبل طهران وعبر قواتها العسكرية وليس الوكلاء هذة المرة لأمن الطاقة بالمنطقة والعالم.

ومن الجدير بالذكر: أن وزير الخارجية الأمريكي وقبل زيارته للإمارات أكد أن ما صدر عن إيران من هجوم مباشر لأمن الطاقة بالمنطقة، يؤكد انه لا بد من إجراءات سريعة وحاسمة لتأكيد حماية وحرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية من أي تهديد مستقبلي محتمل قد تُقدم عليه طهران.