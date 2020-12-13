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وزير الداخلية

بواسطة محمود عطا الله

ينتظر الجميع في الكويت، الكشف عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الكويتية الجديدة، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تؤدي تلك الحكومة اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الإثنين الرابع عشر من ديسمبر 2020، ومن المرتقب أن يكون وزير الداخلية الجديد هو أحد الشيوخ، تابعونا مع كل جديد على موقع klma.org.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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