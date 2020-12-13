ينتظر الجميع في الكويت، الكشف عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الكويتية الجديدة، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تؤدي تلك الحكومة اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الإثنين الرابع عشر من ديسمبر 2020، ومن المرتقب أن يكون وزير الداخلية الجديد هو أحد الشيوخ، تابعونا مع كل جديد على موقع klma.org.
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