وزير المالية خليفة حمادة يضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
أسباب استقالة وزير المالية خليفة حمادة أسباب استقالة وزير المالية خليفة حمادة

أكدت مصادر مطلعة، أن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، هذا ويعقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة، اليوم الأربعاء، وسوف يكون على جدول أعمال المجلس مناقشة استقالة وزير المالية، هذ ويشغل خليفة حمادة هذا المنصب منذ 14 ديسمبر 2020، وكان يشغل منصب وكيل الوزارة بالدرجة الممتازة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب استقالة خليفة حمادة وزير المالية، فتابعونا مع كل جديد، وقرار مجلس الوزراء بالرفض أو الموافقة على تلك الاستقالة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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