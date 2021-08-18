وزير المالية خليفة حمادة يضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء الكويتي

أكدت مصادر مطلعة، أن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قد وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، هذا ويعقد مجلس الوزراء الكويتي جلسة، اليوم الأربعاء، وسوف يكون على جدول أعمال المجلس مناقشة استقالة وزير المالية، هذ ويشغل خليفة حمادة هذا المنصب منذ 14 ديسمبر 2020، وكان يشغل منصب وكيل الوزارة بالدرجة الممتازة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب استقالة خليفة حمادة وزير المالية، فتابعونا مع كل جديد، وقرار مجلس الوزراء بالرفض أو الموافقة على تلك الاستقالة.