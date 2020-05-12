وسائل إعلام: فتح المساجد في إيران استجابة لطلبات الشعب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم اتخاذ قرار فتح المساجد في إيران خلال الأيام المقبلة بعدما كان قد تم غلقها لعدة أسابيع خلال الفترة الماضية لعدة أسباب مختلفة منها فيروس كورونا وتفشيه بشكل واضح داخل الدولة الإيرانية كاملة وهو ما أدى إلى العديد من الإصابات والوفيات داخل دولة إيران خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء مهر عن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي أن فتح المساجد في إيران خلال الفترة المقبلة جاء استجابة لقرار الشعب الإيراني الذي طالب بإعادة فتح المساجد من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالسلامة العامة ضد فيروس كورونا أثناء الصلاة، وذلك حرصا على إقامة شعائر الدين الإسلامي وفي نفس الوقت حماية أنفسهم من الفيروس اللعين خلال الفترة المقبلة.

فتح المساجد في إيران للتخفيف من إجراءات كورونا

وكانت إيران قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي على أنه سيتم اتخاذ عددا من القرارات لتخفيف الإجراءات المشددة والانغلاق الكامل للدولة الإيرانية بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكان من ضمن تلك القرارات:

استئناف صلاة الجمعة من جديد في بعض المساجد. رفع الحظر والسماح بالتنقل بين المدن. فتح المحال التجارية.

والجدير بالذكر أن إيران قد أعلنت عن تسجيلها حوالي 110 ألف حالة إصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية، وارتفاع في عدد الوفيات إلى ما يقرب من 7 ألاف حالة حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة في ظل عدم وجود علاج فعال لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.