وطريقة وفاته.. مات كورت ويسترغارد الدنماركي الذي أساء للنبي برسومه الكاريكاتيرية 

مات اليوم الدنماركي كورت ويسترغارد هذا الفنان الذي أثار غضب المسلمين حول العالم برسومه المسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت وفاته اليوم عن عم ناهز الـ86 سنة، كما أنه توفي بعد صراع طويل مع المرض، حيث ظل يعاني من المرض لسنوات، لتأتي وفاته اليوم وذلك وفق تصريحات لعائلته.

وفاة كورت ويسترغارد الدنماركي الذي أساء للنبي

وتعد الإساءة من المحرمات نظراً لأنه صلى الله عليه وسلم رمزاً لجميع المسلمين، والإساءة له هي إساءة لكل المسلمين حول العالم، بل إن الإساءة للرموز الدينية بشكل عام أمر يجرمه القانون الدولي، ولكن عادة الغرب أن الإساءة إذا كانت للمسلمين فيعتبرونها من حرية الرأي، أما إذا كانت لرمز غير مسلم وإن حدثت فإن يشجبون وينددون ويستنكرون.

وتسببت رسوم الفنان الدنماركي كورت ويسترغارد في غضب حكومي فضلاً عن الغضب الشعبي، وتلقت حكومة الدنمارك حينها شكاوى من جميع سفراء الدول العربي والإسلامية. وبلغت ذروة هذا الغضب في عام 2006 وهوجمت سفارات الدنمارك حينها.

كما تلقى ويسترغارد العديد من التهديدات بعد رسومة الكاريكاتيرية، بل إنه كان هدفاً للإغتيال، وفي 2008 ألقت شرطة الدنمارك القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لقتل كورت ويسترغارد.

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