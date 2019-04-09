وظائف السعودية : وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات 1440 .. طريقة التقدم للوظائف

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة بالتعاون مع ادارة التشغيل والصيانة للمنشئات العسكرية وتعلن عن توفر وظائف لمختلف التخصصات بداية من الكفاءة والثانوية العامة والدبلوم وحملة البكالوريوس والتعاقد على بند التشغيل والصيانة .

التخصصات المطلوبة

– مهندس مدني (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة المدنية.

– مهندس أنظمة سلامة (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها في ذات التخصص.

– مهندس كهربائي (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة الكهربائية

– مهندس تقدير كميات (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة المدنية.

– فني شبكات حاسب آلي (عدد 1)

المتطلبات: شهادة جامعية متوسطة تخصص شبكات حاسب آلي.

– مراقب أمن وسلامة (عدد 1)

المتطلبات: برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة.

– حارس أمن وسلامة (عدد 2)

المتطلبات: الثانوية العامة ويفضل من لديه خبرة.

– فني اتصالات (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص اتصالات.

– مركب عزل (عدد 1)

المتطلبات: الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

– فني كهربائي معدات مطبخ (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات.

– فني إلكترونيات سمعية وبصرية (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات.

– مراقب إنشاءات (عدد 1)

المتطلبات: الشهادة الجامعية المتوسطة تقنية مدنية ومعمارية.

طريقة التقدم للوظائف

التقدم يكون حضوريا الى مقر إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية (جدة – معسكر القوات البرية – طريق الملك خالد)

موعد التقدم للوظائف

يبدأ التقديم من الأحد 3/7/1440 الى نهاية الأسبوع

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