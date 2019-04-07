المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 وظائف شاغرة | رابط التسجيل والشروط وموعد التقديم والمؤهلات المطلوبة – منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية

وظائف جديدة تتم إتاحتها لأبناء المملكة العربية السعودية وفق نظام أبشر توظيف، ويبقى الهدف دائماً هو توفير المساحة الكاملة لأبناء السعودية لتقلد كافة الوظائف بالمملكة وفق رؤية شاملة للقيادة السعودية لهيكل العمل بالبلاد، ومن ضمن أهم الفرص المتاحة الآن للتوظيف داخل السعودية لأبناء المملكة ” وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 “ ولقد تم الإعلان عن كافة البيانات الخاصة بتلك الوظائف من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ويشمل شروط تلك الوظائف وموعد التقديم لها وموعد غلق باب التقدم، وأيضاً تحديد الرابط الرسمي للتسجيل بيها، وفيما يلي ننقل لكم بالتفصيل كافة تلك المعلومات .

شروط وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

وتتلخص الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في الشروط التالية :

يجب أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف سعودي المنشأ والمولد وعليه يتم استثناء من نشا خارج المملكة لأبوين سعوديين .

يجب أن يكون المتقدم متمتع بشكل كامل بحسن السير والسلوك .

لم يسبق للمتقدم أن تم طرده من احد المعاهد أو الكليات العسكرية بالمملكة .

لم يسبق للمتقد للوظيفة أن شغل أي وظيفة مدنية أو وظائف تخضع للنظام الخاص بالخدمة العسكرية .

يجب أن لا يقل عمر المتقدم لشغل تلك الوظائف عن 17 عام ولا يزيد عمره أيضاً عن 30 عام .

من المهم أن تكون هوية المتقدم الوطنية سارية عند التقدم .

لا يقل طول المتقدم لشغل الوظيفة عن 168 سم ويكن هناك تناسب بين وزنه وطوله وفق الشروط .

لا يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة متزوجاً من زوجة لا تحمل الجنسية السعودية .

موعد التقدم لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

أكدت البيانات الرسمية، أن موعد التقدم لشغل الوظائف المُعلن عنها من المركز الوطني للعماليات الأمنية 911 من الأحد 7/4/2019 ميلادية 2/8/1440 هجرياً حتى يوم الخميس 6/8/1440 هجرياً من الساعة العاشرة صباحاً .

رابط التسجيل في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

أما عن رابط التسجيل لشغل الوظائف الجديدة للمركز الوطني للعماليات الأمنية 911 فيمكنك ذلك من هنا

وبهذا تكن عزيزي المتابع قد اطلعت على كافة شروط وبيانات وطرق التقدم لوظائف المركز الوطني للعماليات الأمنية 911 المُقدمة ضمن مِنصة أبشر للتوظيف بالمملكة العربية السعودية .

المؤهلات المطلوبة لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

والآن سوف نوضح الوظيفة المطلوبة بالمركز الوطني للعماليات الأمنية 911، مع تحديد المؤهل المطلوب توافره في الشخص المتقدم لشغل تلك الوظيفة .

الوظيفة المؤهل المطلوب وظيفة – رتبة جندي الثانوية العامة او ما قد يُعادلها وظيفة – رتبة جندي أول دورة تدريبية لمدة عام أو اكثر + الثانوية العامة أو ما قد يُعادلها . وظيفة – رتبة عريف الثانوية العامة + دبلوم لمدة عامين بعدها . وظيفة – رتبة وكيل رقيب المؤهل المطلوب بكالوريوس .

ما هو المركز الوطني للعمليات الأمنية

إن المركز الوطني للعمليات الأمنية هو عِماد عملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية السعودية، فهو يعد الحلقة التي تصل بين كافة القطاعات الأمنية بالمملكة وتتولى التنسيق التام بينها.

كما يُعهد للمركز الوطني للعمليات الأمنية بالسعودية، عملية إدارة الأزمات وأيضاً قيادة الحالات الطارئة التي تواجهها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية .

وتُعد عملية التوظيف بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، من اهم وأشرف المناصب التي يتشرف أي مواطن سعودي للانتماء لها، وذلك نظراً لحساسية وأهمية المهام التي تقع على عاتق المركز الوطني للعمليات الأمنية .