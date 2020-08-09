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وظائف خالية بتأمينات الكويت.. تعرف على رابط التقديم

بواسطة محمود عطا الله
رابط التقديم وظائف التأمينات الاجتماعية الكويت رابط التقديم وظائف التأمينات الاجتماعية الكويت

ننشر رابط وظائف التأمينات الاجتماعية بالكويت بعدما أعلنت المؤسسة الكويتية عن عدد من الوظائف الخالية بعدد من إداراتها، جاء الإعلان عن الوظائف الشاغرة للكويتيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حسابها الرسمي على تويتر، وتم نشر تفاصيل الوظائف على الموقع الرسمي، ويتم التقدم على تلك الوظائف إلكترونيًا وعن بُعد عن طريق موقع تأمينات الكويت الرسمي على شبكة الإنترنت.

رابط التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية الكويت

على موقع تأمينات الكويت للوظائف تجد كل الوظائف المطلوبة خلال شهر أغسطس 2020 للكويتيين، ويأتي تعيين الكويتيين الآن ضمن خطة الدولة لتخفيف أعداد الوافدين، وتغيير التركيبة السكانية بالبلاد، وتجد تحت كل مسمى وظيفي مطلوب، الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظيفة، رابط التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية الكويت هو:
https://careers.pifss.gov.kw/ar/
يمكنك من خلال موقع التقديم على الوظائف، إنشاء حساب جديد، ومن ثم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك الدراسية.
بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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