وفاة الحالة الرابعة بفيروس كورونا فى ايطاليا ورعب فى باقى أوروبا

أعلنت السلطات الإيطالية وفاة مسن مصاب لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 4 من ظهوره فى ايطاليا، وأغلقت السلطات اقليمين خوفا من انتشار المرض.

وتسود العالم حالة من الرعب بسبب انتشار فيروس”كورونا”، الذى ظهر أول مرة فى الصين، في الصين، وتسبب في وفاة عديد من الأشخاص، ثم انتشر فى عدد من الدول المجاورة للصين مثل اليابان وتايلاند وكوريا، واخيرا وصل إلى الولايات المتحدة واستراليا، كما انتشر المرض فى إيران والعراق ولبنان.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكنه بدا فى الانتشار بين البشر مؤخرا، وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

أعراض فيروس كورونا

يعانى المصاب بفيروس كورورنا من ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ، والتهاب في الأنف يصاحبه السيلان، مع العطس الشديد، والسعال المتواصل، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، مع ألم فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ويصاحبه ألم فى العضلات والإحساس بتكسير فى العظام، وضيق فى التنفس، والإسهال الشديد والمتواصل.

وفقا للتعليمات الطبية، فى حالة ظهور هذه الاعراض على أى شخص، يجب عدم التعامل مع المصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى حيث يتم عزله، والتعامل معه طبيا وفقا للإجراءات التى تعلنها وزارة الصحة، حيث رفعت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارىء، وجهزت غرف العزل فى مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، تحسبا لأى طوارىء، مع التأكيد أن المرض لم يصل إلى مصر حتى الآن.