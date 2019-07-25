وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى بعد ساعات من نقله للمستشفى

أعلنت منذ قليل الرئاسة التونسية خبر وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ92 عام، وذلك بعد ان تم نقله أمس الى المستشفى العسكري، بعد التوصية الطبية من الأطباء المعالجين له نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل شديد، وتعتبر الوعكة الصحية الأخيرة والتي تسببت في وفاته هي المرة الثانية التي يتعرض لوعكة صحية كبيرة تستلزم نقله للمستشفي خلال شهر يوليو الجاري.

وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسى

يأتي خبر وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي والذي نقلته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على موقع الاجتماعي فيس بوك في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقه صباحا بتوقيت تونس العاصمة، ولم تعلن الرئاسة في بيانها عن أي تفاصيل تخص مراسم الدفن.

جدير بالذكر أن السبسي كان قد نقل إلى المستشفي يوم 21 يونيو الماضي بعد أن تعرض لتدهور شديد في حالته الصحية، الأمر الذي استلزم دخوله للمستشفي لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

ويعد السبسي الذي يبلغ 92 عام هو ثاني أكبر الرؤساء عمرا في العالم بعد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، وتولى الحكم في تونس في الـ31 من شهر ديسمبر للعام 2014 بعد أن فاز بالرئاسة بصفته رئيس حزب نداء تونس.

ماذا بعد وفاة السبسي

هذا وقد أعلنت الرئاسة التونسية أنه سوف يتم أجراء انتخابات رئاسية خلال فترة معينة تتراوح بين 45 إلى 90 يوم من تاريخ وفاة الرئيس السبسي كما ينص الدستور التونسي، وكذلك وفقا للدستور أيضا يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت وحتى انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.