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وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

بواسطة محمود عطا الله
وفاة ناصر صباح الأحمد وفاة ناصر صباح الأحمد

أُعلن في دولة الكويت، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت السابق صباح الأحمد الجابر الصباح، ويأتي خبر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد ، بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة والده، وتوفى الشيخ ناصر اليوم عن عمر يناهو 72 عامًا، حيث أنه من مواليد عام 1948، يذكر أن الشيخ الراحل كان قد أجرى عملية جراحية خارج الكويت في منتصف 2018 وتكللت بالنجاح.

موعد جنازة الشيخ ناصر الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر الصباح في بيان رسمي صدر منذ قليل، وكشف البيان عن موعد جنازة الشيخ ناصر الصباح، حيث تقام الجنازة عند الساعة 9.30 صباح غدًا الإثنين 21 ديسمبر 2020، ونشر بيان الديوان الأميري أرقام هواتف التعازي عبر الرسائل النصية وهي: الرجال: 6000000 النساء: 66600077

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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