وقت صلاة الاستسقاء في الإمارات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة الاستسقاء في الإمارات 2022 موعد صلاة الاستسقاء في الإمارات 2022

تُقام صلاة الاستسقاء في الإمارات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بناء على توجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وقد اعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن وقت صلاة الاستسقاء قي دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، كما نشرت الهيئة توعية هامة لكل المشاركين في صلاة الاستسقاء، حيث وضحت كيفية الصلاة، وكيف يكون المصلي في أفضل حال خلال تلك الصلاة التي تتطلب الخشوع والتوسل للخالق عز وجل.

وقت صلاة الاستسقاء في الإمارات 2022 اليوم الجمعة

  • سوف يكون وقت وموعد صلاة الاستسقاء في الإمارات (دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) في وقت واحد وهو بعد صلاة الجمعة.

  • موعد صلاة الاستسقاء في دبي وأبوظبي والشارقة
    موعد صلاة الاستسقاء في دبي وأبوظبي والشارقة
  • كيفية صلاة الاستسقاء تُصلى ركعتين ولها خطبة، لا يعتلي الإمام المنبر في خطبة تلك الصلاة.
  • صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن رسول الله.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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