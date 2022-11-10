وقت صلاة الاستسقاء في الإمارات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

تُقام صلاة الاستسقاء في الإمارات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بناء على توجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وقد اعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن وقت صلاة الاستسقاء قي دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، كما نشرت الهيئة توعية هامة لكل المشاركين في صلاة الاستسقاء، حيث وضحت كيفية الصلاة، وكيف يكون المصلي في أفضل حال خلال تلك الصلاة التي تتطلب الخشوع والتوسل للخالق عز وجل.

وقت صلاة الاستسقاء في الإمارات 2022 اليوم الجمعة