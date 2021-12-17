وقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت 2021/12/18 حولي والجهراء والفروانية
أُعلن في الكويت عن إقامة صلاة الاستسقاء في كل محافظات الدولة يوم السبت 18 ديسمبر 2021 لطلب السقيا ونزول الغيث، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد ووقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت في مدينة الكويت وفي محافظات حولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وقد حددت وزارة الأوقاف الكويتية وقت الصلاة ودعت الجميع إلى المشاركة.
وقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت 2021/12/18
- صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد صلاها الرسول جماعة وكان الإمام.
- تُصلى صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والركعة الثانية تبدأ بخمس تكبيرات.
- هناك خطبة للصلاة، يدعو فيها الخطيب الجميع للعودة إلى الله، وهناك دعاء يرفع الخطيب يديه خلاله وكذلك المصلين.
- يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة قبل وبعد صلاة الاستسقاء من الصدقات والأذكار.
- وقت صلاة الاستسقاء في كل محافظات الكويت عند الساعة 10.30 صباح السبت.
- تقبل الله من الجميع.