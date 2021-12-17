وقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت 2021/12/18 حولي والجهراء والفروانية

أُعلن في الكويت عن إقامة صلاة الاستسقاء في كل محافظات الدولة يوم السبت 18 ديسمبر 2021 لطلب السقيا ونزول الغيث، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد ووقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت في مدينة الكويت وفي محافظات حولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وقد حددت وزارة الأوقاف الكويتية وقت الصلاة ودعت الجميع إلى المشاركة.

وقت صلاة الاستسقاء في الكويت غدا السبت 2021/12/18